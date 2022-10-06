وبحسب والدها فانه وصل للمراحل النهائية التي تتطلب موافقة اللجان الطبية، لكن الاخيرة تدفع بالتأجيل اسبوعا بعد اخر رغم خطورة الحالة بسبب الروتين القاتل في الدوائر الحكومية.ويقول ذووها انهم طرقوا جميع الابواب من اجل الاسراع بانقاذ ابنتهم، التي بدأت تذبل شيئا فشيئا امام اعينهم، مناشدين جميع الجهات للوقوف بجانبهم وانقاذ حياتها.وتنتظر علا وعائلتها لحظة بلحظة استجابة حكومية او شخصية رأفة بحالتها المؤلمة، كي تعود لاكمال حياتها بشكل طبيعي اسوة باقرانها الاطفال.