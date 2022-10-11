بعد عام على الانتخابات: العراق بدون حكومة والانسداد السياسي سيد الموقف!‎‎

لم تكن نتائجها مبكرة كما كان متوقعا لها . الانتخابات المبكرة تطوي عامها الاول من دون تشكيلة حكومية والناخب يترقب والخلاف مابين القوى السياسية هو سيد الموقف حتى الان والاسباب كثيرة كما وصفها نواب لكن الابرز فيها عناد بعض الاطراف وتشنج البعض الاخر والنتيجة عام كامل بلا حكومةعام كامل مر والقوى السياسية مازالت تراوح ما بين بغداد و اربيل علها تجد مخرجاً لفك الانسداد الحاصل لكنها لم تحرز اي خطوة للامام رغم الحوارات المتكررة والمفاوضات المستمرة وسط اصرار واضحٍ من قبل الاطار على تكليف مرشحهم بسقف زمني اقصاه نهاية الشهر الحاليبعد مرور عام كامل على اجراء الانتخابات المبكرة التي من المفترض ان تفضي الى تشكيلة حكومية مبكرة لكن في المشهد السياسي بعض التفصيلات لم تكتمل وربما لن تكتمل بحسب توقعات سياسية