فلاحو بغداد: بين هجر الأراضي وإنتظار الفرج بعد شح المياه

في واحدة من أهمّ المناطق الزراعية في بغداد تبدو اثار شح المياه واضحة، ليولد اثرها السلبي ردة فعل عند الفلاحين الذين هجر بعضهم ارضه، بينما لا يزال اخرون ينتظرون فرجاً قريبا.

في هذا المكان المقفر تبدو اثار شح المياه واضحة، حيث لا زرع ولا حياة تسوده.



يشرح لنا هذا الرجل ما يعانيه الفلاح نتيجة شح المياه وتعذر الزراعة في هذا المكان. هذه المساحات الشاسعة من الأراضي وغيرها معرّضة للدمار والتصحّر نتيجة قلّة المياه اللازمة لأغراض الزراعة، حيث يشكو الفلاحون هنا الوضع المأساوي والذي اذا ما استمر فستكون له اثار سلبية في المستقبل القريب.يشرح لنا هذا الرجل ما يعانيه الفلاح نتيجة شح المياه وتعذر الزراعة في هذا المكان.

ولعل الفرج قريب بهذه الجملة يبقى بعض الفلاحين منتظرين ان تتغير احوالهم نحو الاحسن، في وقت هجر به العديد منهم اراضيهم .

بين شح المياه وصعوبة المعيشة تُكشر الازمات عن انيابها امام الفلاحين الذين ينتظرون انفراجة ترخي قبضة الاوضاع التي صارت خانقة عليهم.