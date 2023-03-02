الاسبوع المقبل الموعد الاقرب لوصول الموازنة العامة الى البرلمان

اخر الانباء عن موازنة العام الحالي تشير الى أنّه فور انتهاء حوارات المركز والاقليم ستصل الى البيت التشريعي وأقرب المواعيد الاسبوع المقبل، حيث ستدخل بسقف مالي بلغ مئة وخمسة وتسعين ترليون دينار وبعجز بلغ الستين ترليون دينار او أقلّ بقليل، بعد ضغط النفقات التشيغلية.مع ذلك تؤكّد الاوساط النيابية على جاهزيتها لاستقبال الموازنة العامة، كما تشدّد على ضرورة تمريرها كون العديد من الملفّات التي تلامس حياة المواطن بانتظارها، فعدم حسمها بأسرع وقت ربما يؤدّي الى غضب الشارع الذي يعاني من الأزمات.