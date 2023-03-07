زيارة النصف من شعبان..استعدادات أمنية وخدمية لاستقبال الزائرين

أنهت القوات الأمنية في محافظة كربلاء استعداداتها لاستقبال زيارة النصف من شعبان حيث نشرت جميع قطعاتها الأمنية في مركز المدينة وأقضيتها ونواحيها خاصة المناطق التي تقع الى الغرب من المحافظة.فيما وضعت مديرية بلدية كربلاء خطة خدمية متكاملة من خلال تشغيل أكثر من ألفي عامل نظافة فضلا عن توفير ثلاثة مواقع للطمر الصحي من أجل معالجة النفايات في المحافظة.استنفار أمني وخدمي تشهده كربلاء لأستقبال الزائرين القادمين من داخل وخارج البلاد لأحياء زيارة النصف من شعبان.