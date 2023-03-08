تأكيدات على ضرورة إنصاف المرأة وضمان كامل حقوقها في المجتمع

الثامن من اذار يوم للاحتفال بعيد المرأة العالمي، لتكون له خصوصية في العراق في ظل السعي الحثيث لتمكين المرأة من الوصول الى مراكز تؤهلها لتتبوأ مراكز قيادية في المجتمع كرسالة سامية تشبه تلك التي تقدمها ربة المنزل لعائلتها والاخلاص في اداء مهامها لتحقيق شراكة ناجحة مع نصفها الاخر.وزراء وشخصيات سياسية وبرلمانية اكدوا سعي الحكومة لتمكين المرأة عبر قرارات صوتت عليها في جلسات مجلس الوزراء ولاقت اهتمام رئيس الحكومة ومنهاجه الحكومي.في كل الميادين للمرأة وجود فعال فعندما تكون اما تصبح الجنة تحت اقدامها كما وان حضورها فاعل في باقي مجالات الحياة التي تتقدم في بعضها على الرجل وفي السياسة يكون لها نظام خاص يعرف بالكوتا النسوية وفي مجال الفن والاعلام فانها تبدع بشكل مهني ومؤثر.