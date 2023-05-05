وزارة العمل تؤكد رصد اكثر من مليون شخص ضمن شبكة الرعاية الاجتماعية

اكثر من مليون شخص تم رصدهم ضمن شبكات الحماية الاجتماعية داخل مناطق اطراف العاصمة، ضمن خطة وضعت لاستهداف اكبر شريحة ممكنة .يعتبر هؤلاء المواطنون خطة العمل الجديدة بانها ذات تأثير ايجابي تمثل بالاطلاع على حال المواطن بطريقة مباشرة، حيث يتم من خلالها وضع المعايير المطلوبة لشمول المستحقين برواتب الرعاية الاجتماعية.وتؤكد الجهات المسؤولة أن ثمة الكثير من العمل المصحوب بالجهود الحثيثة لقطع جذور الفساد واستئصالها لحماية حقوق هذه الطبقات الفقيرة.