صلاح الدين..اجراءات رقابية مشددة للحد من الحمى النزفية

مع تزايد الاصابات بالحمى النزفية في البلاد والتي تنتقل عبر المواشي والاغنام قامت الدوائر الرقابية بتشديد اجراءاتها على المجازر وغلق غير الرسمية منها.. وهذا ما فعلته الحكومة المحلية في صلاح الدين التي افتتحت مجزرة الاغنام في سامراء للحد من انتشار المرض.إجراءات عدة اتخذتها الجهات المعنية للحد من الذبح العشوائي من بينها هدم بعض المحال غير المرخصة والتي تنذر بكارثة وبائية خطيرة.امراض انتقالية تستفحل في البلاد خلال الصيف وتنتظر المساندة من قبل المجازر غير الرسمية والملوثة لطرق ابواب المواطنين الذي يعانون اصلا من واقع صحي مرير.