600 مليون دولار تحوّلها اليد العاملة الاجنبية خارج البلاد

تزايد نسبة اليد العاملة الاجنبية وتكاثرها ينذر بمعضلة اقتصادية يحذر منها مختصون، فوجودها شكّل عائقا تمثل بمزاحمة العمال العراقيين في المهن.

ظهرت بيانات حكومية تقول ان اكثر من 600 مليون دولار سنويا تحولها اليد العاملة الاجنبية الى بلدانهم، من جهة اخرى احصائيات قريبة تشير الى تزايد نسبة العمالة وتخطيها حاجز الميلون عامل.

النقابة العامة للغزل والنسيج وباعتبارها الجهة المسؤولة عن متابعة شؤون العامل الوطني، تحدثت عن وجود خطط مشتركة من شأنها أن تنصف شريحة اليد العاملة الوطنية.