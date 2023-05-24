قرار منع استيراد الدراجات وترقيم المتبقية منها يثير لغطا كبيرا

الفوضى والقفز امام السيارات والمطالبة بفصل عشائري والاعداد غير المعقولة التي بات الشارع غارقا بها، اسباب دفعت الحكومة لاصدار قرار يقضي بمنع استيراد الدراجات وترقيم المتبقية منها المطابقة للشروط والمواصفات، ليلاقي الامر ترحيبا من قبل مستخدمي الطريق واصحاب السيارات الذين يواجهون هذا الامر يوميا.اصحاب الدراجات وعجلات التكتك من جانبهم كشفوا عدم ممانعتهم لهذا القرار، لكنهم طالبوا الجهات المعنية بتخفيض الرسوم التي وصفوها بالباهظة والمكلفة، ناهيك عن تخفيف الاجراءات المشددة بالدوائر والمؤسسات المعنية.