اصحاب المولدات غير ملتزمين بالتسعيرة والمواطن يشتكي

مواطنون يشكون من عدم التزام اصحاب المولدات بالتسعيرة المحددة بالاشتراك الشهري.هنا في الاثوريين بمنطقة الدورة سعر امبير المولدة خمسة عشر الف دينار بل واكثر من ذلك في بعض الاحياء.ويبدو ان قرار محافظة بغداد القاضي بتحديد سعر الامبير لا يشمل اصحاب مولدات هذه المنطقة فهم يتجاهلون اغاثة الفقراء ومن ليس لديه القدرة على دفع هذا المبلغ.رافقنا المواطن ابو محمد الى احد مواقع المولدات الاهلية كي يدفع الاشتراك الشهري البالغ 12 الف دينار.تقول هذه اللافتة التي يعلقها المشغل ان سعر الامبير هو اربعة عشر الف دينار امام الكاميرا طبعا وخلفها بخمسة عشر الف دينار وبكلتا الحالتين يخالف القرار والمواطن يبقى في حيرة من امره ويتساءل اين وجه الحقيقة الان.