بالفيديو.. هكذا صوت أعضاء البرلمان على المادة 14 من الموازنة

تنشر السومرية نيوز، مقطع فيديو يتضمن لحظة تصويت أعضاء البرلمان على المادة 14 من الموازنة.

ويتضمن مقطع الفيديو هتافات وتصفيق بعد التصويت على المادة.

وأعلن مجلس النواب، مساء السبت، استئناف جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة لثلاث سنوات، بعد أن صوت على مواد عدة فيها خلال اليومين الماضيين.