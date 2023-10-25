سقوط صفائح حديدية من على جانبي جسر الطابقين يثير مخاوف المواطنين

صفائح حديدية باطوال تصل لمترين تقريبا وضعت على حافة جسر الطابقين منذ فترات طويلة لاسباب يقول عنها البعض انها امنية لكنها باتت تشكل خطرا على حياة المارين بعد سقوط عدد منها حسب مواطنين.سائقو المركبات يقولون انهم يتخوفون من سقوط تلك الصفائح على عجلاتهم خصوصا وانها تتمايل مع الريح .وبالرغم من حجم المخاطر والاذى الا انها باتت تشوه اطلالة جسر الطابقين والذي يعد واحدا من اجمل جسور العاصمة مايوجب على الجهات المعنية رفعها قبل حدوث كارثة مرورية حسب وصفهم.