سقوط جسم غريب قرب مطار أربيل.. حديث عن مسيرتين

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بسقوط جسم غريب قرب .

وقال المصدر في حديث لـ ، "سقوط جسم غريب، مساء اليوم، بالقرب من ".

وأضاف المصدر أنه "لم يعرف اذا كان مسيرة او صاروخ"، مشيرا الى أن "الاجهزة الامنية هناك تجري تحقيقا بالحادث".

ولفت المصدر الى أن "القاعدة الامريكية في مطار تتمكن من اسقاط طائرتين مسيرتين دون اصابات تذكر".

بدوره، قالت مكافحة الإرهاب ، "تم تفجير طائرة مسيرة مفخخة بالقرب من ، الليلة الخميس"، مضيفة "نأمل ألا تكون هناك أضرار مادية ومادية".