الصين تنشر خريطة لموقع سقوط صاروخها الطائش (صورة)

حددت الصين موقع سقوط حطام الصاروخ "لونغ مارش 5 بي"، ووضعت الإحداثيات التي تشير إلى سقوطه في مكان ما غربي جزر المالديف في المحيط الهندي.

ووفقا للإحداثيات، التي نشرتها وسائل الإعلام الصينية الرسمية نقلا عن مكتب هندسة الفضاء الصيني، يبدو موقع سقوط الحطام قرب إحدى جزر أرخبيل المالديف.

وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إن إعادة الدخول للمجال الجوي للأرض حدثت في الساعة 10:24 صباح الأحد بالتوقيت المحلي.



وقال التقرير " احترقت الغالبية العظمى من العناصر بحيث يتعذر التعرف عليها أثناء عملية إعادة الدخول".



غير أن القيادة الفضائية الأميركية، التي أكدت دخول الصاروخ الغلاف الجوي فوق شبه الجزيرة العربية، ذكرت إنه من غير المعروف ما إذا كان الحطام قد سقط على الأرض أم في المياه، وذلك في تشكيك على ما يبدو للرواية الصينية التي قالت إنه سقط في مياه المحيط الهندي.