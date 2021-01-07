بالفيديو: احتفالات تعم بغداد في الذكرى المئة لتأسيس الجيش العراقي

في ذكرى تأسيس الجيش العراقي، تعم الاحتفالات وتبادل التهاني بين المواطنين ومنتسبي الجيش في بغداد وبقية مدن البلاد.

ويصادف هذا العام الذكرى المئة لتأسيس الجيش العراقي. شاهدوا كيف احتفل العراق بهذه الذكرى، في التقرير المرفق أعلاه.