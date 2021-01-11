بالفيديو: كتل سياسية تعترض على اجمالي مبلغ الموازنة والعجز الكبير فيه

سجلت عدد من الكتل السياسية بعد انهاء مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون موازنة 2021 اعتراضها على اجمالي مبلغ الموازنة فضلا عن العجز الذي وصفته بالكبير فيها.القراءة الاولى لموازنة الفين وواحد وعشرين، مرت بسلاسة داخل قبة مجلس النواب، على الرغم من تسجيل كتل سياسية عددا من الاعتراضات على مضامين مشروع القانون الحالي، خاصة حجم الانفاق الذي يصل الى مئة وخمسين تريليون دينار، وما وصفوه بغياب العدالة في توزيعه.اللجنة المالية البرلمانية هي الاخرى لديها عدة ملاحظات على بنود الموازنة، لعل ابرزها قيمة العجز المالي الذي عبرت عنه بالمبالغ فيه، إذ يتجاوز الواحد والسبعين تريليونا.ومن المقرر ان يقدم البرلمان مشروع القانون الى القراءة الثانية في جلسة عصر الاثنين، مع الاخذ بالملاحظات عليه، تمهيدا لتمرير الموازنة باسرع وقت ممكن.