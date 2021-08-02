بالفيديو: البرلمان دخل مرحلة تسيير الاعمال بعد الانشغال بالتحضير للحملات الدعائية

ولتلافي حالة الجمود التي يعاني منها البرلمان يرى البعض ضرورة توجه بعض اعضاء المجلس الى الدستور وقانون النظام الداخلي، للتوجه صوب اعتبار حالة التغيب الحاصلة غير قانونية، في خطوة لعلها تدفع عجلة العمل الرقابي والتشريعي في الوقت الحالي.ويرى مراقبون ان استمرار تعطل انعقاد جلسات البرلمان يوصل رسالة سلبية الى العراقيين، سيما ان القوى السياسية الموجودة في المجلس تمارس دورها في التعبئة وحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات، وهي بذات الوقت عاجزة عن حضور جلسات البرلمان لممارسة دورها في حسب الدستور.