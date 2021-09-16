بالفيديو: منع اي خطاب اعلامي يؤثر على ارادة الناخبين... وتحذير من الدعايات الكاذبة

تزييف الحقائق والمبالغة بطرح برامج انتخابية طرق ملتوية يسلكها بعض المرشحين للتاثير على الناخبين والظفر باصواتهم يوم الاقتراع، مستعينين ببعض الوسائل الاعلامية والتي تعمل تحت غطاء احزاب وشخصيات شاع صيتها مؤخرا، لتعقد هيئة الاعلام والاتصالات مؤتمرا حواريا بالتعاوين مع المفوضية العليا للانتخابية للحد من هذه الممارسات التي تعد غير مشروعة كدعاية انتخابية.
وبالاضافة الى تشكيل فرق رصد الكترونية لمراقبة ما يقوم به المرشحون للانتخابات البرلمانية المحدد اجراؤها بالعاشر من تشرين الاول المقبل تم تقديم مقترحات وعقد اتفاق مع شركات لها مواقع رصينة على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وتويتر وكذلك انستغرام لحجب اي مضمون يتعلق بالدعاية الانتخابية الكاذبة التي تهدف فقط لكسب اصوات الناخبين.