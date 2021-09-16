بالفيديو: منع اي خطاب اعلامي يؤثر على ارادة الناخبين... وتحذير من الدعايات الكاذبة

وبالاضافة الى تشكيل فرق رصد الكترونية لمراقبة ما يقوم به المرشحون للانتخابات البرلمانية المحدد اجراؤها بالعاشر من تشرين الاول المقبل تم تقديم مقترحات وعقد اتفاق مع شركات لها مواقع رصينة على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وتويتر وكذلك انستغرام لحجب اي مضمون يتعلق بالدعاية الانتخابية الكاذبة التي تهدف فقط لكسب اصوات الناخبين.