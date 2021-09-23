بالفيديو: القطاع المصرفي يتجه لرقمنة أعماله... فهل يعيد الثقة مع المواطن؟

نحو رقمنة العمل المصرفي يتجه البنك المركزي بخطوات مدعومة من وزارة المالية، وينظر لهذه الخطوة بأنها تصب في اطار تطوير الخدمات المقدمة للمواطن، فضلا عن تشجيع قطاع التأمين ليكون السند لهذه الاعمال.





وبالتزامن مع ذلك تتصاعد التأكيدات بضرورة اعادة ثقة المواطن بالقطاع المصرفي، وهو امر يعد غاية في الاهمية تتجه الجهات الحكومية المختصة لتحقيقه .



وبعد حالة من الخمول اصابت القطاع المصرفي في العراق وجعلت منه متأخرا مقارنة بالمصارف العالمية، يجري العمل في الوقت الحالي لاعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة لتحقيق طفرة متوقعة في هذا المجال.