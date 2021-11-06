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صراع الكتلة الاكبر ما زال مستمرا وترجيحات الحكومة التوافقية يعلو كعبها

خاص السومرية

2021-11-06 | 05:23
صراع الكتلة الاكبر ما زال مستمرا وترجيحات الحكومة التوافقية يعلو كعبها
2,181 مشاهدة

تقرير: السومرية نيوز

ما زالت قضية الكتلة الاكبر المعنية بتشكيل الحكومة تتصدر المشهد السياسي والاعلامي، مع ارتفاع الترجيحات والاصوات الداعمة لتشكيل حكومة توافقية تخرج العراق من ازمته الحالية وتهئ الارضية للذهاب الى تشكيل الحكومة المقبلة، ففي الوقت الذي رأى فيه سياسي كردي ان الحكومة التوافقية ستكون هي الخيار الافضل والاسلم للعملية السياسية في العراق خلال هذه المرحلة، أشار آخر إلى ان خيار تشكيل الكتلة النيابية الاكثر عددا والمؤلفة من الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية هو الخيار الاقرب والافضل.

عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دانا الكاتب، اكد ان الحكومة التوافقية ستكون هي الخيار الافضل والاسلم للعملية السياسية في العراق خلال هذه المرحلة.

وقال الكاتب في حديث للسومرية نيوز، إن "خيار تشكيل الحكومة التوافقية هو الأقرب للتحقق خلال الفترة القريبة المقبلة نتيجة للمعطيات والظروف الحالية للوضع في البلد"، مبينا ان "هناك مطالبات من بعض الأطراف لحكومة اغلبية سياسية لكننا نعتقد ان هذا الخيار صعب خلال المرحلة الحالية لاسباب مختلفة".

واضاف الكاتب، ان "بعض القوى السياسية لديها السلاح والجماهير وقد يتأزم الموقف اكثر من وضعه الحالي، في حال اقصاء اي طرف، بالتالي فإن الحكومة التوافقية ستكون هي الخيار الافضل والاسلم للعملية السياسية في العراق خلال هذه المرحلة".

من جانبه أشار عضو ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، الى ان خيار تشكيل الكتلة النيابية الاكثر عددا والمؤلفة من الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية هو الخيار الاقرب والافضل.

وقال الصيهود في حديث صحفي، أنه "فيما يتعلق بشكل الحكومة المقبلة
، فإن هنالك أفكار ورؤى متعددة وقد طرحت قضية الاغلبية السياسية الوطنية التي نعتقد انها افضل خيار للعملية الديمقراطية في الظروف الطبيعية وليس في الظروف التي نعيشها الان والتي نعتقد انها ليست طبيعية كما ان نتائج الانتخابات لم تكن طبيعية ايضا، بالتالي فإن الذهاب الى خيار الاغلبية السياسية الآن هو خيار صعب على اعتبار انه لا توجد كتلة لديها الاغلبية الكافية لتشكيل الحكومة بمعزل عن باقي الكتل السياسية"، لافتا الى ان "القوى الكردستانية حسمت موقفها بالمشاركة جميعا في الحكومة كما ان القوى السنية ايضا حسمت امرها بالمشاركة في الحكومة، بالتالي لم يتبقى الا الاطار التنسيقي الشيعي والكتلة الصدرية وان ذهبنا باتجاه احدهما وترك الاخر فهذا معناه اقصاء لطرف على حساب الاخر ضمن المكون مع مشاركة كل ممثلي باقي المكونات".

واضاف الصيهود، ان "المرحلة القادمة لا يمكن فيها اخذ سيناريو تشكيل الاطار التنسيقي بشكل مفرد مع القوى السنية والكردية للحكومة المقبلة كما لا يمكن اخذ سيناريو تشكيل الكتلة الصدرية بشكل مفرد مع القوى السنية والكردية للحكومة المقبلة، اما السيناريو الافضل والاقرب للتحقق بعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات هو تشكيل الكتلة النيابية الاكثر عددا من قوى الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية وهو امر ليس مستبعد ولا توجد مشاكل بين الجانبين بل على العكس فإن المشتركات كبيرة جدا".
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