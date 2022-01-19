بالفيديو: منصب رئيس الوزراء تحت الاضواء والأسماء تتزاخم

خلف الكواليس التنافس على منصب رئيس الوزراء يشتد كلما اقترب الموعد من التوقيتات الدستورية خمسة اسماء بعضها طرح كتسوية سياسية والبعض الاخر وفق مبدأ الاغلبية الوطنية وما بين مرشح تسوية او اغلبية لا غبار او اعتراض على جميع الاسماء شريطة ان تحظى بتوافق سياسي بحسب نواب في الاطار التنسيقي.التوافق السياسي على اي مرشح يطرح لتولي منصب رئيس الوزراء يبدو انها غير كاف بالنسبة لبعض الكتل النيابية حيث يرى نواب من ائتلاف دولة القانون ان شخصية رئيس الحكومة المقبلة يجب ان تكون جديدة لا مكررة اضافة الى امتلاكها جميع المواصفات التي تؤهلها للمنصب.التنافس على منصب رئيس الوزراء هو الاكثر جدلا حتى اللحظة مابين القوى السياسي فهنالك ثلاثة سيناريوهات هي الاقرب لحسم المنصب والاقرب منها رئيس وزراء توافقي بحسب نواب.