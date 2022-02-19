Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
لقاحات كورونا.. حديث جديد عن فعاليتها
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

تلكؤ الموازنة وسعر صرف الدولار.. البرلمان يدخل على خط الازمة

خاص السومرية

2022-02-19 | 10:00
تلكؤ الموازنة وسعر صرف الدولار.. البرلمان يدخل على خط الازمة
5,559 مشاهدة

مابين الاصلاحات الاقتصادية وسعر صرف الدولار مقابل الدينار ومصير الموازنة الاتحادية للعام الحالي، فان المشهد العام أصبح أكثر ارباكاً بعد أن اضيفت تلك المشكلات إلى سابقاتها السياسية والأمنية، خصوصاً في ظل دخول مجلس النواب على خط الازمة بعد رفض وزير المالية الحضور الى الاستضافة داخل البرلمان ليصطدم بقرار منع سفره واستجوابه، إضافة الى الحديث عن تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة عمل البنك المركزي العراقي.

وفي الوقت الذي أكد فيه مراقب للشأن الاقتصادي ان المشهد مربك جداً وتمرير الموازنة وسعر الصرف سوف يدخل ضمن المزايدات والمناكفات السياسية وقد تنعكس سلباً على الوضع المعاشي للمواطن، رأى خبير اقتصادي أن الحكومة العراقية الحالية والمقبلة عليها وضع برنامج لتعزيز عملية الاستثمار وتعظيم الإيرادات.

*مزايدات ضحيتها المواطن
المراقب للشأن الاقتصادي حسن الحاج، أكد أن المشهد مربك جداً وتمرير الموازنة وسعر الصرف سوف يدخل ضمن المزايدات والمناكفات السياسية وقد ينعكس سلباً على الوضع المعاشي للمواطن مع قرب شهر رمضان المبارك.

وقال الحاج في حديث لـ السومرية نيوز، إن "موازنة عام 2022 ليست بالسهلة وسوف تكون صعبة جداً وقد يحتاج لتمريرها وقت طويل قد يصل إلى أربع أشهر في حال إرسالها من قبل الحكومة الجديدة والتي نعتقد انها ستكون موازنة مقاصة وليست موازنة نصف سنوية بمعنى أنها ستكون موازنة استثمارية بالدرجة الأساس".

وأضاف، أن "قضية سعر صرف الدولار مقابل الدينار، وما تم إثارته مؤخراً من استضافة لمحافظ البنك المركزي ونائبه داخل قبة البرلمان واللجوء للاستجوابات فإنها بمجملها لن تؤثر قطعاً على أصل الموازنة، على اعتبار أن تخفيض سعر الصرف هو مطلب شعبي أساسي وهناك تضرر كبير لشرائح عديدة"، لافتاً إلى أن "الحكومة الحالية هي من أنتجت هذه الحالة ورفع السعر وكانت خلفها كتل سياسية داعمة لهذه الخطوة وهي التي عرقلت طلبات الاستجواب في الدورة السابقة تحت عنوان مكافحة التهريب للعملة أو تفسير الاستجوابات بانها استهداف سياسي، لكننا اليوم نرى انعكاس الصورة ".

وشدد الحاج، على ضرورة "إعادة سعر الصرف الى وضعه السابق ولكن بشكل تدريجي كي لا يدخل من بوابة الاستهداف أو المعترك السياسي".

*أبواب مفتوحة للاستثمار
من جانبه، فقد اكد الخبير الاقتصادي صفوان قصي، أن هناك العديد من الأبواب والقطاعات التي يمكن الاستثمار من خلالها، والاستفادة من الارتفاع الكبير بأسعار النفط عالمياً عبر الموازنة من خلال نظرة ايجابية للتنمية.

وقال قصي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الحكومة العراقية الحالية والمقبلة عليها وضع برنامج لتعزيز عملية الاستثمار وتعظيم الايرادات وان يكون هناك تنويع اقتصادي وخلق فرص عمل لامتصاص البطالة من خلال الإنفاق الاستثماري"، متوقعاً أن "تكون موازنة العام المقبل بمستوى 150 تريليون دينار وأن يذهب منها ما يصل إلى خمسين بالمئة للجانب الاستثماري".

وأضاف، أن "هنالك العديد من الابواب والقطاعات التي يمكن الاستثمار من خلالها ومنها الكبريت والفوسفات والاسمنت إضافة الى المواقع الجغرافية التي من خلالها يمكننا خلق منافذ جديدة للإيرادات ما يجعلنا قادرين على تحرير جزء من الإيرادات باتجاه التنمية"، مؤكداً "هناك حاجة لإعادة النظر بالانفاق التشغيلي وتوجيهه ليكون هنالك إيرادات تشغيلية وليس فقط نفقات تشغيلية، على اعتبار أن الوحدات الحكومية تقوم بتقديم خدمات لكن الجباية ضعيفة ما يجعلنا بحاجة الى السيطرة على منافذ الانفاق التشغيلي مع مراعاة الوضع المعاشي للمواطنين ورفاهية المواطن".

وتابع قصي، أن "هناك ارتفاع كبير بأسعار النفط عالمياً ومن الممكن الاستفادة من بعض تلك الفروقات في توسيع حلقة المشمولين بدائرة الرعاية الاجتماعية وزيادة مفردات البطاقة التموينية وتحقيق الأمن الغذائي من خلال التطوير الزراعي والصناعات الغذائية والانفتاح على دول المنطقة من خلال الربط الكهربائي أو من خلال ميناء الفاو وملحقاته وان يكون هنالك نظرة إيجابية للتنمية في موازنة العام الحالي".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

خاص السومرية

اقتصاد

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
15:31 | 2022-02-19 15:31
15:02 | 2022-02-19 15:02
14:13 | 2022-02-19 14:13
المزيد
اعلان
خروقات أمنية
خروقات أمنية
خصومات سياسية
خصومات سياسية
لا يعنيني
لا يعنيني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.