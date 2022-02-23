الديمقراطي الكردستاني يكشف عن اجتماع مرتقب للتحالف الثلاثي

وقال عبد الكريم في حديث للسومرية نيوز، ان "الوضع السياسي يعاني من مرحلة ركود بانتظار ما ستؤول اليه الامور في قرار المحكمة الاتحادية اليوم بشان دستورية اعاد فتح الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية".وأضاف، ان "الديمقراطي الكردستاني وضع جميع الخطوات اللازمة للتعامل مع اي قرار من المحكمة وحينها سيكون لكل حادث حديث".واضاف عبد الكريم ، ان "الايام القليلة المقبلة ستشهد لقاء يضم زعماء التحالف الثلاثي بحضور عدد من قيادات التحالف للتباحث حول اليات التعامل مع المرحلة المقبلة بغية استكمال الاستحقاقات الانتخابية وانهاء حالة الجمود التي تعيشها العملية السياسية".