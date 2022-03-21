أول موقف من التنسيقي بعد تغريدة الصدر بشأن "الحكومات التوافقية"

وقال الموسوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "دعوة الصدر إلى النواب المستقلين لتشكيل "حكومة أغلبية" يجعلنا أمام خيار الذهاب نحو المقاطعة أو نحو تشكيل الثلث المعطل أو الضامن".وكان الصدر، قد خاطب في وقت سابق من اليوم، عبر تغريدة على موقع تويتر، النواب المستقلين في مجلس النواب بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، داعياً إياهم إلى "تشكيل حكومة أغلبية وطنية"، متعهداً بـ"فسح مساحة لهم لإدارة البلد".وأتم عضو مجلس النواب، قائلاً "بعد ما خالفت القوى بتحالف ائتلافي ثلاثي مبدأ العرف السياسي واختزلت العملية السياسية بثلاث كتل فهي أحدثت شرخاً كبيراً مع الكتل الفائزة الأخرى كالإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني والكتل الصغيرة المتبقية".وأشار الموسوي إلى، أن "الإطار قادر على تشكيل الكتلة الأكبر تحت قبة البرلمان، دون الكتلة الصدرية، لكن بابه مفتوح لمفاوضات مع التيار والدخول معاً ككتلة واحدة".تغريدة الصدر كانت قد تضمنت أيضاً مهاجمة "الحكومات التوافقية"، مؤكداً أنها " لم تنفع العراق والعراقيين بل يمكن القول إنها أضرت به عاما بعد عام.. السبب هو: (التوافق) أو قل الحكومات التوافقية السابقة وما جرى فيها من تقاسم الكعكة وما شاكل ذلك"، مشدداً على ضرورة الخروج "من عنق (التوافق) الى فضاء الأغلبية ومن عنق الطائفية الى فضاء الوطنية".