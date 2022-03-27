تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.. اسباب وتداعيات

البرلمان يخفق بتحقيق نصاب عملية التصويت على رئيس الجمهورية ويحدد الاربعاء المقبل موعدا للتصويت على المنصب
البرلمان لم يتمكن من تحقيق اغلبية الثلثين التي تسمح له بالشروع بانتخاب رئيس الجمهورية اذ حضر الجلسة 202 من النواب
الإطار التنسيقي جمع تواقيع 126 نائبا مقاطعا للجلسة وقدمت رسميا الى رئاسة مجلس النواب
الاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف عزم وعدد من النواب الآخرين بينهم مستقلون كانوا من ضمن المقاطعين للجلسة
الصدر قدم شكره للكتل والنواب الحاضرين في الجلسة وقال: موعدكم يتجدد الاربعاء لازاحة الفساد والتبعية التوافقية ولاعودة لخلطة العطار
المالكي وصف كسر النصاب القانوني لجلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية بأنه انتصار للثلث الضامن
العامري دعا القوى السياسية للعودة الى طاولة الحوار من اجل تجاوز الازمة بعيدا عن كسر الإرادات وتغييب الآخر