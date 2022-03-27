تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.. اسباب وتداعيات

البرلمان لم يتمكن من تحقيق اغلبية الثلثين التي تسمح له بالشروع بانتخاب رئيس الجمهورية اذ حضر الجلسة 202 من النوابالإطار التنسيقي جمع تواقيع 126 نائبا مقاطعا للجلسة وقدمت رسميا الى رئاسة مجلس النوابالاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف عزم وعدد من النواب الآخرين بينهم مستقلون كانوا من ضمن المقاطعين للجلسةالصدر قدم شكره للكتل والنواب الحاضرين في الجلسة وقال: موعدكم يتجدد الاربعاء لازاحة الفساد والتبعية التوافقية ولاعودة لخلطة العطارالمالكي وصف كسر النصاب القانوني لجلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية بأنه انتصار للثلث الضامنالعامري دعا القوى السياسية للعودة الى طاولة الحوار من اجل تجاوز الازمة بعيدا عن كسر الإرادات وتغييب الآخر