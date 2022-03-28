مع قرب حلول رمضان.. ارتفاع الأسعار مستمر

البعض طالب بدعم البطاقة التموينية بمواد اضافية وتفعيل الرقابة على المتاجر فيما يرى تجار أن مضاعفة الأسعار يعود لارتفاع سعر صرف الدولار وتكررت خلال السنوات الأخيرة ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية قبيل شهر رمضان لتستقر على الأسعار الجديدة دون أي محاسبة ملموسة من اجهزة الدولة المعنية.وكانت الحكومة العراقية أعلنت عدة خطوات مؤخرا لضبط الأسعار في الأسواق لكنها لم تعلن خططا ستراتيجية أو بعيدة المدى لضبط الأسعار في السنوات المقبلة.