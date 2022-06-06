الديمقراطي الكردستاني يكشف أسباب تأخر مبادرة مسعود بارزاني السياسية

وقال عبد الكريم في حديث السومرية، إن "تأخر مبادرة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني يعود لاسباب عديدة منها عدم وجود أرضية سياسية مناسبة لاطلاق المبادرة وهو ما دفع الحزبين الكرديين لتصفية الحسابات الثنائية وتوحيد الرؤية والكلمة للذهاب الى بغداد من اجل المساهمة في حلحلة الوضع السياسي بين التكل الشيعية المتخاصمة"، مشيرا الى ان "مبادرة النواب المستقلين ستكون بداية لانهاء الانسداد السياسي الحاصل منذ 8 اشهر تقربياً".واضاف ان "كثرة المبادرات السياسية وعدم المضي بيها يؤكد عدم وجود أرضية سياسية مناسبة حيث ان حكومة اقليم كردستان تحث على التقارب الشيعي وتقليل الخلافات السياسية القائمة في البلاد من اجل سير العملية السياسية".وتابع ان "الامور والخلافات القائمة بين الاطراف الكردية بدءت تتحلحل شئ فشيءً"، معلنا عن "تشكيل لجنة لمراقبة الانتخابات القادمة وقانونها وموعدها، بالاضافة الىى متابعة قضية الرواتب في اقليم كردستان".ومرّت أكثر من 8 أشهر على "الانتخابات المبكرة" التي أجريت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2021، لكن حلًا لم يجر بعد لعملية اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة، فيما شهدت الفترات الماضية إطلاق عدّة مبادرات سياسية للخروج من "الانسداد السياسي"، أطلقت من أطراف عديدة داخل النظام السياسي في العراق.وبعد عشر مبادرات تم إطلاقها، لم تسفر أي واحدة منها عن انفراجة بالمشهد السياسي حيث لا يزال الانقسام حاضرًا بصفوف الأحزاب السياسية جميعها، وعلى ما يبدو، فإنّ تشكيل الحكومة سيطول ويتعثر فترة أخرى، وينتظر المشهد السياسي مبادرات جديدة لا يعرف مصيرها حتى الآن.