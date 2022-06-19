اليوم.. وفد من الديمقراطي الكردستاني سيصل إلى بغداد لمناقشة هذه الملفات

وقال عبد الكريم في حديث للسومرية نيوز، إن "هناك وفداً كردياً سيصل إلى بغداد، اليوم، برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين وعضوية عدد من القيادات الكردية من بينهم بنكين ريكاني"، مبينا ان "الوفد سيناقش عددا من الملفات العالقة بين الاقليم والمركز اضافة الى مناقشة ملف تشكيل الحكومة".وأضاف، أن "الوفد سيناقش جميع الملفات المهمة، وما هو المطلوب من جميع الكتل السياسية لتجاوز الازمة"، لافتا الى ان "زيارة الوفد لم تحدد بفترة معينة وستكون مفتوحة الى حين الوصول الى نتائج مناسبة".