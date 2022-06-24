نائب عن العزم يتوقع شكل الحكومة المقبلة ويكشف موقف تحالفه من المشاركة

وقال العبد ربه في حديث للسومرية نيوز، ان "تحالف العزم لديه استحقاقات انتخابية ونحن نطالب بها كونها تمثل حقوق مكوننا وجماهيرنا وهو استحقاق محافظاتي كما هو حال باقي الكتل السياسية"، مبينا اننا "لن نذهب الى المعارضة وليس لدينا النية بالذهاب اليها ولدينا وجهة نظر بأن نأخذ استحقاقتنا الانتخابية كوننا لا نريد في الوقت الحالي وحتى في السابق ان نكون في جانب المعارضة".واضاف: "لدينا كتلة برلمانية تضم مابين 14-15 نائبا، بالتالي فاننا حريصون على عدم التخلي عن الاستحقاق الانتخابي كما هو حال باقي الكتل وبحسب التقسيم لكل استحقاق من الوزارات وباقي الدرجات الخاصة".واشار العبد ربة الى ان "المرحلة المقبلة ستشهد اجتماعات منفردة او جماعية بين جميع القوى السياسية في سبيل تشكيل الحكومة ومن يشترك في تشكيلها سيكون بينهم توافق على الرؤية المستقبلية ولكل طرف يرغب بالذهاب الى المعارضة فهذا خيار شخصي".وتابع: "نعتقد ان شكل الحكومة المقبلة سيكون توافقيا وكما حصل في جميع الحكومات السابقة منذ عام 2005 وحتى اخر حكومة تشكلت ونرى انه حين توقف التوافق مررنا بفترة انسداد سياسي".ومضى النائب عن تحالف العزم بالقول، إن "رؤيتي الشخصية باهمية حصول توافق ايضا داخل البيت الشيعي بين جميع اطرافه لان ابتعاد اي طرف من الاطراف الشيعية سيجعل الحكومة ضعيفة وبالتالي فإن التشاور وأخذ الرأي من التيار الصدري في شخصية رئيس الوزراء والوزراء هو أمر مهم لولادة حكومة قوية ومستقرة".