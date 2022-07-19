بعد ضجة التسريبات.. دولة القانون يوجه دعوة لمقتدى الصدر

وقال عضو الائتلاف، ابراهيم السكيني، خلال حديثه لبرنامج عشرين الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "التسجيلات المسربة لم تثبت صحتها، ونشرت في وقت تطور العالم كثيراً من الناحية التكنولوجيا"، مشيراً إلى أن "المالكي لم يفقد شيئاً بعد التسريبات الصوتية".ودعا السكيني، إلى "جلوس الصدر والمالكي على طاولة واحدة لتبيان الحقائق للشعب العراقي وحسم الخلافات بصورة نهائية".وتابع، "اطمئن المجتمع العراقي بعدم وجود فتنة كما اراد الغرب والصهيونية والخليج وبلاسخارت (ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت)".وأضاف، "لسنا بصدد هذه التسريبات، نحن نفكر بملف تشكيل الحكومة، وقريباً سنخرج بمرشح لحكومة وطنية اقتصادية عملية"، لافتاً إلى أن "الكرد هم سبب تأخير تشكيل الحكومة لعدم تقديمهم مرشح رئاسة الجمهورية".ونشرت مؤخراً تسريبات صوتية نسبت لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اتهم فيها التيار الصدري وزعيمه بخيانة البلاد وقتل العديد من العراقيين ابان فترة الطائفية.