الخدمات النيابية: البنى التحتية لبغداد متهالكة وعمرها الافتراضي منتهي

وقال السعيدي في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "البداية لا تبشر بخير امانة بغداد لم تستثمر عامل الوقت من خلال ازمة الامطار ولماذا بغداد تغرق في هذا الوقت"، مبينا ان "المفروض ان تكون هناك غرفة عمليات جاهزة للشتاء لم تتحقق غرفة العمليات ولم تشهد أي عملية صيانة او معالجة للتخسفات".وأضاف: "البنى التحتية لبغداد متهالكة وعمرها الافتراضي منتهي والعدد السكاني خارج طاقة البنى التحتية"، موضحا ان "ساعة او ساعة ونصف كانت كفيلة بإغراق بغداد والأمانة فشلت في استغلال عامل الوقت الذي كان من المفروض ان تبدأ بعمليات الصيانة من شهر اب".