الخلافات السياسية تلعب دورها بتعطيل القوانين المهمة

اشهر مضت ولم يمرر البرلمان قانونا مهما يشيد به العراقيون، فالخلافات السياسية لعبت دورها بتعطيل العديد من المشاريع لتي ينتظرها الشارع لحظة بلحظة، ابرزها قانون التقاعد وسلم الرواتب والضمان الاجتماعي.وبحسب مختصين فان القوانين التي وضعت على لائحة البرلمان ومررت ليست بالمستوى المطلوب ولاتخدم المواطن، منها قانون طيور الماء المهاجرة الافريقية وقانون المصادر الوراثية الحيوانية وانضمام العراق للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن.ومع مضي الوقت يترقب العراقيون وصول مشروع قانون الموازنة الذي يبدو بانه هو الاخر سيأخذ وقتا طويلا من اجل تمريره، فهل ياترى ستكسر هذه الدورة القاعدة وتمرره بوقت سريع؟والى متى يبقى وضع البرلمان بهذا الحال؟ تساؤلات كانت تطرح من قبل المواطنين الذين باتوا لايكترثون الان، بعد يأسهم من البرلمان وعمله الذي صار وكأنه قوالب مستنسخة من سنوات خلت لم تغن ولم تسمن من جوع.