نواب يطالبون الحكومة بإرسال قانون الخدمة المدنية قبل موازنة 2023

حتى الان، لا يزال قانون الخدمة المدنية في طور الدراسة واضفاء بعض التعديلات على طاولة مجلس الوزراء، قانون سينظم سلم الرواتب والعلاوات والترفيعات للموظفين، فيما اكد نواب على ضرورة الاسراع بارساله لقراءته نيابيا.مشروع قانون الخدمة المدنية يحتوي على مواد تعود بالفائدة على جميع الموظفين دون تمييز، فيما يأمل البيت التشريعي وصوله قبل موازنة العام الحالي لمراعاة التخصيصات المالية ومن دون ذلك سيكون في مرمى الاشكالات القانونية.