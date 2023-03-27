القوى التقليدية تكسب رهان سانت ليغو في ليلة اعتراض القوى الناشئة

في جلسة لم تخرج من محيط الصخب وفي ليلة صدحت فيها أصوات المعترضين بلا جدوى، تمكّنت القوى الكبرى داخل البيت التشريعي من التصويت على جميع بنود قانون الانتخابات وبعد اجتماعات مكثّفة للقادة السياسيين داخل أروقة البرلمان تمخّض عنها الاتفاق على الفقرات المختلف عليها وأبرزها ملفّ كركوك.القوى الناشئة والمستقلّة لم تترك سبيل المقاطعة على طول الجلسات التي خصّصت للتصويت على قانون الانتخابات ففي نهاية المطاف سعت جاهدة لعرقلة الجلسة بشتّى الطرق لكنّها لم تفلح لوجود أغلبية حكمت على التمرير رغم الاعتراضات.