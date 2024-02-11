نشرة السومرية.. البرلمان يطالب الحكومة بإخراج القوات الأجنبية ودعوات لحماية السيادة

إليكم عناوين نشرة الأخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية مساء اليوم الاحد 11 شباط 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.

البرلمان يطالب الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد.. ويحث على حماية أمن وسيادة العراق.



بعد استهدافه الشهر الماضي.. الكشف عن خفايا البرج اثنين وعشرين في الاردن.. قاعدة للتجسس ام للدعم اللوجستي؟



مخاوف من تأخر مصادقة رئيس الجمهورية على المحافظين الجدد.. ودعوات نيابية لاحترام إرادة الشعب.



الموارد تواصل حواراتها مع دول المنبع لمعالجة مشكلة المياه.. وخبراء يؤكدون اهمية إنشاء السدود.

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