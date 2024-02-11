الجلسة التداولية تكشف حقيقة المواقف النيابية تجاه سيادة البلد

جملة من المقررات خرج بها البرلمان في جلسته التداولية للتأكيد على ضرورة احترام سيادة البلد وعدم خرقها من اي جهة كانت ، رغم غياب عدد كبير من النواب في الجلسة.

على خلفية القصف الاميركي الاخير التئم البرلمان في جلسة تداولية كشفت حقيقة المواقف النيايبة تجاه سيادة البلد، لم يتخطى مستوى الحضور حاجز المئة نائب خرجوا بجملة من المقررات ابرزها الشروع باقرار قانون لاخراج القوات الاجنبية من البلاد . القانون سيدخل في مرحلة المناقشات عند اللجان المختصة وتنص بنوده على الزام الحكومة بجدولة انسحاب القوات الاجنبية بمدة زمنية لاتتجاوز الثلاثة اشهر .