نشرة السومرية.. المناصب المحلية تزيد الخلافات داخل ديالى وكركوك وبابل تتظاهر ضد الحكومة الجديدة

إليكم عناوين نشرة الأخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية مساء اليوم الاثنين 21 شباط 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.

المناصب المحلية تزيد الخلافات داخل ديالى وكركوك .. وبابل تتظاهر ضد الحكومة الجديدة



رغم حرب القواعد .. بغداد وواشنطن تستأنفان اجتماعاتهما تمهيدا لانهاء مهام التحالف في العراق



شابان من بغداد يلقيان حتفهما على يد ضابط في كردستان وذووهما يناشدون الحكومة بالتدخل



الكيان الصهيوني يواصل مجازره في غزة ويستهدف الاطفال والنساء في رفح

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