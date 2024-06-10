ما هي جرثومة القطط وما علاقتها بالمرأة الحامل

جرثومة القطط (Toxoplasmosis) تتشابه أعراضه مع الأنفلونزا وقد لا تظهر له أية أعراض على الإطلاق، ويتسبب به نوع خاص من الطفيليات يُدعى التوكسوبلازما (Toxoplasmosis)، أي أن مسمى المرض من اسم الطفيل.جرثومة القطط هو مرض يتسبب به نوع خاص من الطفيليات التي تتواجد عادةً في براز القطط واللحوم غير المطهوة بشكل جيد، خاصة لحم الغنم والخنزير.في بعض الحالات ممكن يُشفى المصاب بجرثومة القطط من المرض دون الحاجة لعلاج، لكن في أحيان أخرى قد يكون المرض خطيرًا أو حتى قاتلًا، ممكن ان يتسبب في مضاعفات صحية قد تصل الدماغ في حالات نادرة.كما أن جرثومة القطط قد تتسبب بعيوب خلقية لدى الأجنة عند إصابة المرأة الحامل بها.من الممكن للشخص التقاط الكائن الطفيلي الحامل للمرض عبر العدلد من الطرق، منها:- تناول طعام نيء أو غير مطهو جيدًا أو تناول طعام ملوث أو شرب مياه ملوثة بالطفيل.- انتقال الجرثومة من الأم للجنين إذا التقطت المرأة الجرثومة أثناء فترة حملها.- عدم غسل اليدين جيدًا، لا سيما بعد التعامل مع لحوم نيئة.- تحضير الطعام بأدوات ملوثة.- تناول خضروات وفواكه غير مغسولة أو معقمة.- ملامسة الشخص لبراز القطط بصورة مباشرة.- إجراء عملية نقل دم من شخص مصاب.غالبًا تكون تبعات إصابة الأم بجرثومة القطط على الجنين أكثر تعقيدًا كلما أصيبت الحامل بالجرثومة في وقت مُبكر من الحمل، بينما إذا أصيبت بها في وقت متأخر من الحمل فإن الخطر على الجنين يكون أقل.لا يتم اللجوء عادة لأي دواء لعلاج الحامل من جرثومة القطط إلا في حالات استثنائية؛ وذلك لأن لأدوية جرثومة القطط المخصصة للحامل مضاعفات محتملة خطيرة جدًا على الحامل وجنينها.من الممكن أن تحمي نفسك من جرثومة القطط عبر اتباع الإرشادات الآتية:- القيام بغسل الفواكه والخضروات جيدًا قبل تناولها.- طهو الطعام جيدًا وتجنب اللحوم النيئة.- الابتعاد عن شرب منتجات الألبان غير المبسترة.- غسل اليدين وتعقيمها جيدًا بعد لمس أغراض القط في المنزل.- عدم لمس الأواني المخصصة للقطط من قبل الحامل.- الابتعاد عن لمس صندوق التراب المخصص للقطط، فهو مليء بالطفيليات.- غسل وتعقيم الأسطح التي تم تقطيع اللحوم النيئة عليها في المطبخ بصورة جيدة.برنامج "" يقدم نصائح طبية أسبوعية مع الدكتورة فرح الخياط كل يوم جمعة الساعة 10:00 مساء على السومرية.