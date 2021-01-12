خلال 24 ساعة.. تسجيل 6408 إصابات جديدة بكورونا في إيران

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، في تصريح اليوم الثلاثاء، إنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 6408 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى مليون و 299 ألفا و 22 شخصا، من ضمنهم 4507 شخصا في حالة حرجة.وأضافت أن إجمالي عدد المتعافين من المرض بلغ مليونا و 88 ألفا و 456 شخصا، فيما تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 98 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المتوفين إلى 56 ألفا و 360 شخصا.وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة، بأنه تم لغاية الآن إجراء 8 ملايين و 262 ألفا و 166 اختبارا لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.