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نصف أطفال هذه الدولة العربية سيعانون من سوء التغذية عام 2021!

دوليات

2021-02-13 | 05:03
نصف أطفال هذه الدولة العربية سيعانون من سوء التغذية عام 2021!
المصدر:
Agence France Presse
950 مشاهدة

حذرت وكالات الأمم المتحدة، من أن نصف الأطفال دون سن الخامسة في اليمن سيعانون من سوء التغذية في عام 2021، وقد يموت مئات الآلاف منهم بسبب نقص المساعدات الإنسانية.

وحذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية من أن "سوء التغذية الحاد يهدد نصف الأطفال دون سن الخامسة في اليمن في 2021"، وهذا يشمل ما يقرب من 2,3 مليون طفل.

وقالت المنظمات في بيان مشترك إنه "من المتوقع أن يعاني 400 ألف من هؤلاء الأطفال من سوء التغذية الحاد الشديد ويمكن أن يموتوا إذا لم يتلقوا علاجا عاجلا"، ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 22% عما كانت عليه الحال في عام 2020.

وحذرت المديرة العامة "لليونيسف"، هنرييتا فور، من أن "في كل يوم يمر من دون تحرك سيموت مزيد من الأطفال. المنظمات الإنسانية بحاجة ماسة إلى موارد متوقعة وإلى الوصول دون عوائق إلى السكان على الأرض".

وتوقعت منظمات الأمم المتحدة أن تعاني حوالي 1,2 مليون امرأة حامل أو مرضع من سوء التغذية الحاد في عام 2021.

وأشارت إلى أن مستويات سوء التغذية الحاد هي من بين أعلى المستويات المسجلة في اليمن منذ تصاعد النزاع في 2015 عندما تدخل التحالف العسكري بقيادة السعودية لدعم القوات الحكومية ضد جماعة "أنصار الله" الحوثية.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيسلي "إن الأزمة في اليمن هي مزيج سام من الصراع والانهيار الاقتصادي والنقص الحاد في التمويل لتقديم المساعدات المنقذة للحياة".

وأشارت وكالات الأمم المتحدة إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لهذا البلد في عام 2020 تلقت 1,9 مليار دولار فقط من 3,4 مليارات دولار المطلوبة.
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