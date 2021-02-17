التجارة العالمية: علينا مساعدة الدول الفقيرة بالحصول على لقاحات كورونا

أكدت المديرة العامة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية النيجيرية نغوزي أوكونجو إيويلا، اليوم الاربعاء أنه يجب على المنظمة أن تساعد في تسهيل حصول الدول الفقيرة على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقالت إيويلا أنه "بإمكان منظمة التجارة العالمية أن تساهم أكثر في حل أزمة جائحة كورونا، من خلال المساعدة في تسهيل حصول الدول الفقيرة على اللقاحات".

واضافت: "من المصلحة الذاتية لكل دولة، أن يكون الجميع مطعمين ضد هذا الفيروس، لأنك لن تصبح بأمان إلى أن يصبح الجميع بأمان"، معتبرة أن "من واجب المنظمة أيضا أن تساعد في تحقيق هدفها الأول، المتمثل بتحسين مستويات المعيشة في الدول الفقيرة".