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مركز الفلك الدولي يصدر توقعاته لموعد حلول أول أيام رمضان

دوليات

2021-03-30 | 05:56
مركز الفلك الدولي يصدر توقعاته لموعد حلول أول أيام رمضان
6,733 مشاهدة

توقع مركز الفلك الدولي في أبو ظبي بالإمارات، أن يكون 13 أبريل المقبل، بداية شهر رمضان المبارك في معظم الدول الإسلامية.

وأفاد مركز الفلك الدولي بأنه "ستكون رؤية الهلال مستحيلة بعد غروب شمس، لدى الدول التي ستتحرى هلال شهر رمضان يوم الأحد بتاريخ 11 أبريل 2021"، مشيرا إلى أنه "وفقا لهذا الأمر، فإن هذه الدول ستكمل عدة شعبان الهجري ثلاثين يوما"، بينما أوضح المركز أن "الدول التي ستتحرى الهلال يوم الإثنين 12 أبريل 2021، ستتمكن من رؤية الهلال باستخدام التلسكوب".

من جانبه، شرح مدير مركز الفلك الدولي، محمد شوكت عودة، مفصلا، وقال:"شهر شعبان الهجري بدأ يوم الإثنين 15 مارس الجاري، في معظم الدول الإسلامية، فعليه ستتحرى معظم الدول هلال شهر رمضان يوم الإثنين 29 شعبان 1442هجري، الموافق 12 أبريل المقبل، ومن هذه الدول إندونيسيا وماليزيا وبروناي وإيران وسلطنة عمان والإمارات والسعودية والأردن وسوريا وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا ومعظم الدول الإسلامية غير العربية في إفريقيا"، في حين أن العراق ومصر وتركيا وتونس بدأت شهر شعبان يوم الأحد 14 مارس وعليه ستتحرى هلال شهر رمضان يوم الأحد 11 أبريل.

وأضاف عودة: "بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد، فإن القمر سيغيب في ذلك اليوم قبل غروب الشمس، وسيحدث الاقتران بعد غروب الشمس، أي أن رؤية الهلال مستحيلة بعد غروب شمس يوم الأحد، وعليه فإن هذه الدول ستكمل عدة شعبان ثلاثين يوما، وستبدأ شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء (13 أبريل المقبل)"، موضحا أنه " بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الاثنين (12 أبريل المقبل)، وهي غالبية دول العالم الإسلامي، فإن رؤية الهلال يوم الإثنين (12 أبريل المقبل) غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة بالغة من أجزاء من السودان وليبيا والجزائر ومن المغرب وموريتانيا، ورؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة في أجزاء من القارتين الأمريكيتين، كما أن رؤية الهلال يومها باستخدام تقنية التصوير الفلكي ممكنة بصعوبة كبيرة".

هذا وتابع مدير مركز الفلك الدولي أن "هناك إمكانية لرؤية الهلال من أجزاء من العالم الإسلامي يوم الاثنين (12 أبريل المقبل)، وأنه المتوقع أن يكون يوم الثلاثاء(13 أبريل المقبل)، بداية شهر رمضان المبارك في معظم الدول الإسلامية، مشيرا إلى أن "الدول التي تشترط الرؤية بالعين المجردة فقط أو الدول الواقعة في وسط وشرق العالم الإسلامي، والتي لن تتمكن من رؤية الهلال يوم الاثنين (12 أبريل المقبل)، حتى باستخدام التلسكوب، فيتوقع أن يبدأ فيها شهر رمضان المبارك يوم الأربعاء الواقع في 14 أبريل المقبل".
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