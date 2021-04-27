فرنسا تهدد بريطانيا بـ"تدابير انتقامية"

ونقلت وكالة “بلومبرج” للانباء عن وزير الدولة للشؤون الأوروبية، كليمنت بون، قوله اليوم الثلاثاء: “يجب على المملكة المتحدة أن تقدم تراخيص وتفويض للوصول إلى مياهها من أجل صيد الأسماك. إنه اتفاق”.وأضاف بون "في حال لم تتح المملكة المتحدة الوصول إلى المياه لصالح قطاع صيد الأسماك، بحسب ما ينص عليه اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيتم اتخاذ “تدابير انتقامية” في قطاعات أخرى، تتضمن “الخدمات المالية”.