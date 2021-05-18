دولة مجاورة للعراق تسجل نحو 14 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الايرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 13930 إصابة و310 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت العلاقات العامة لوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليوم انه "تم حتى الآن تطعيم مليونين و163 ألفا و641 شخصا بالجرعة اولى من لقاحات كورونا و407 آلاف و519 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح، وبذلك بلغ إجمالي التطعيم باللقاحات في البلاد مليونين و571 ألفا و160 جرعة".

واضافت انه "منذ ظهر أمس الاثنين وحتى ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 13 ألفا و930 حالة اصابة جديدة بمرض كوفيد19 وفق معايير التشخيص النهائية، وقد تم إدخال ألفين و102 منهم الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

وتابعت "بلغ مجموع مرضى كوفيد 19 في البلاد مليونين و779 ألفا و102 منذ بدء الجائحة وحتى الآن، ومن المؤسف توفي 310 اشخاص من مرضى كوفيد19، ليبلغ مجموع حالات الوفيات بهذا المرض 77 ألفا و532 حالة حتى الآن"، مشيرة الى ان "مليونين و258 ألفا و46 من مرضى كوفيد19، تعافوا من مرضهم وتم ترخيصهم من المستشفيات".