صحيفة أمريكية تكشف عن "أكبر تهديد" لقوات التحالف في العراق

وأشارت الصحيفة، إلى "تزايد قلق المسؤولين العسكريين الأمريكيين في العراق من الهجمات بالطائرات المسيرة".وقال واشنطن بوست نقلاً عن مسؤولين عسكريين أمريكيين في العراق: "تزايد القلق من هجمات المليشيات بالطائرات المسيرة"، مبينة أن "المليشيات في العراق تتجه لاستخدام الطائرات المسيرة لتفادي الأنظمة الدفاعية".وأضافت، أن "الطائرات المسيرة تشكل أكبر تهديد لقوات التحالف في العراق"، بحسب المسؤولين.وأوضحت واشنطن بوست عن مصادر مطلعة، أن "طائرة مسيرة استهدفت في أبريل/نيسان حظيرة طائرات للاستخبارات الأمريكية في أربيل، ما أثار قلق المسؤولين في البيت الأبيض والبنتاغون"، لافتة إلى أن "بعض المسؤولين الأمريكيين دعوا إلى رد عسكري لكن الإدارة قررت خلاف ذلك".وأشارت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين، إلى "هجوم مماثل في مايو/أيار على قاعدة عين الأسد أثار مخاوف قادة التحالف".