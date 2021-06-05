خلال 24 ساعة.. تسجيل أكثر من 6 آلاف إصابة بكورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الايرانية، اليوم السبت، تسجيل 6442 إصابة و128 وفاة جديدة بسبب كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي، إنه "منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 6442 إصابة جديدة بفايروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى مليونين 960 ألفا و751 إصابة مؤكدة".

واضافت انه "من المؤسف تم تسجيل 128 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 الى 80 ألفا و941 حالة وفاة".

وتابعت، ان "اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين من المستشفيات في إيران بلغ مليوني و537 ألفا و92 شخصا لغاية الآن".