شاهد.. "الفيلا" الخلابة التي ستستضيف قمة بايدن وبوتين في جنيف

وجاء في بيان صدر عن الدائرة ونشر على صفحتها في "تويتر": "تشكر سويسرا كلا البلدين (روسيا وأمريكا) على الثقة التي عبرا عنها في اختيار جنيف" مكانا لقمة الرئيسين.ومن المقرر أن تعقد قمة بوتين - بايدن في 16 يونيو/حزيران الجاري في جنيف، وستتناول مسائل الاستقرار الاستراتيجي ومكافحة جائحة فيروس كورونا، وأهم المحاور الدولية والنزاعات الإقليمية.وتزيد واشنطن بانتظام عقوباتها على موسكو، مستخدمة "الوضع في مجال حقوق الإنسان" كذريعة لفرض قيود جديدة.بدورها أدرجت روسيا الولايات المتحدة على قائمة الدول غير الصديقة بالنسبة لها. وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن العلاقات بين البلدين تقع حاليا في مأزق، مضيفة أن أهم شيء اليوم هو إيجاد وسيلة للخروج منه.