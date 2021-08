كاميرات المراقبة ترصد مشاهد مرعبة لاعصار "ايدا" في امريكا (فيديو)

ترك إعصار إيدا أكثر من مليون منزل وشركة دون كهرباء في ولاية لويزيانا جنوبي الولايات المتحدة بعد ان وصل الى اليابسة الأحد، كإعصار شديد الخطورة من الفئة الرابعة، في الوقت الذي حذر فيه الرئيس جو بايدن من دمار هائل.





واستعد السكان _الذين رفضوا مغادرة مساكنهم_ لأقسى اختبار حتى الآن تتعرض له السدود التي تكلفت مليارات الدولارات لتعزيزها بعد الإعصار كاترينا قبل 16 عاما الذي تسبب في مقتل أكثر من 1800 شخص.



وحذر بايدن من أن الإعصار إيدا يشكل خطرا داهما على الحياة مع إمكانية حدوث دمار هائل يتمثل في حالات انقطاع للتيار الكهربائي ربما تستمر أسابيع بالنسبة للسكان الذي يقطنون مناطق قرب ساحل الخليج الأمريكي.



وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن ”إيدا استجمع قواه أثناء الليل ووصل إلى اليابسة قرب بورت فورتشون في لويزيانا الساعة الـ1655 بتوقيت غرينتش“. وواصل الإعصار طريقه محملا برياح تصل سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة؛ ما أجبر الولاية على تعليق خدمات الطوارئ الطبية ثم اتجهت العاصفة إلى الشمال الغربي بسرعة 21 كيلومترا في الساعة.



SOUND OF FURY: Powerful winds and sheets of rain brought by Hurricane Ida lash a dock in Port Fourchon, Louisiana, as the extremely dangerous Category 4 storm continues to move inland.



