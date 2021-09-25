مقتل 8 جنود نيجيريين في هجوم لداعش

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدرين عسكريين أن قافلة عسكرية تعرضت لقصف صاروخي من مسلحي ولاية غرب إفريقيا التابعة لـ"داعش" أثناء شق طريقها بين مدينتي ديكوا ومارتي في منطقة بحيرة تشاد.وقال ضابط بالجيش إن ثمانية جنود آخرين وعناصر من ميليشيا مناهضة للجماعات الجهادية أصيبوا في الهجوم.وبحسب مصدر عسكري ثان، طلب عدم الكشف عن هويته لأنهم غير مخولين بالحديث عن الحادث، فقد استولى الدواعش على مركبتين عسكريتين وأحرقوا ثلاث أخرى.الهجوم يعد الثاني في أقل من أسبوعين من قبل "داعش" في غرب إفريقيا الذين يشنون تمردًا منذ 12 عامًا في شمال شرق نيجيريا.